شعبية ترامب في أعلى مستوياتها رغم التحقيقات ضده

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "كوينيبياك" أن شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصلت إلى أعلى مستوياتها، رغم التحقيق الذي يجريه الكونغرس ضده لغرض عزله.

وأعرب 43% من الذين شاركوا في الاستطلاع عن رضائهم على العمل الذي يقوم به ترامب، مقبل 52% أعربوا عن عدم رضائهم.

ويقول المحللون والمراقبون إن نتائج الاستطلاع، تعكس رأي الشارع الأمريكي في اقتصاد بلادهم، حيث يرى المشاركون في الاستطلاع أن الاقتصاد تحسن، ونسبة البطالة تقلصت.

ومثلت نسبة أنصار الحزب الجمهوري الذي أعربوا عن رضائهم عن ترامب 92%، فيما أعرب 94% من أنصار الحزب الديمقراطي عن عدم رضائهم.

كذلك أظهر الاستطلاع أن نسبة المستقلين الراضين عن عمل الرئيس الأمريكي بلغت 42%.

المصدر: نوفوستي