عرض غير متوقع لموظفي الخطوط البريطانية يذهل المسافرين (فيديو)

تفاجأ الآلاف من المسافرين في مطار هيثرو غرب لندن عندما بدأ طاقم الخطوط الجوية البريطانية في ترديد أغاني عيد الميلاد على الملأ.

وتتألف الجوقة من 15 موظفا، وهم طاقم الخطوط الجوية البريطانية وطيار ومهندس وموظف في المكتب الرئيسي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مشهد ظريف، بدأ الموظفون بغناء، بشكل منفرد تسلسلي، أغنية عيد الميلاد المشهورة "Deck the Halls"، وسط دهشة الحضور الذين التقطوا هواتفهم ووثقوا ذلك، لحين تجمعت الجوقة ورددوا الأغنية جميعا بصوت واحد.

وبحسب الصحيفة، قام الموظفون بالتدرب لعدة أسابيع عند التحليق في السماء وفي المكتب، ليخرج العرض للعموم بأجمل حلة، تحت إشراف ريتشارد تشارل، المدير الموسيقي لهاميلتون.

المصدر: ديلي ميل