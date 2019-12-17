قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه يحتاج إلى الحديث مع نظيره التركي لفهم مدى جدية تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حول قاعدة إنجرليك التي تتمركز فيها قوات أمريكية.

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وقال إسبر للصحفيين يوم الاثنين: "لم أُحط علما بالأمر من قبل. أول مرة علمت به كان من خلال الصحف.. ومن ثم فأنا بحاجة إلى الحديث مع نظيري التركي لفهم ما يقصدونه فعلا ومدى جديتهم".

وكان أردوغان هدد مؤخرا بإغلاق قاعدة إنجرليك التركية التي تستخدمها القوات الأمريكية، ردا على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على بلاده من جراء شرائها منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية.

المصدر: وكالات