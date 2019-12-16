روسيا والصين تدعوان إلى استئناف المفاوضات السداسية حول كوريا الشمالية

أعدت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، دعتا فيه إلى استئناف المفاوضات السداسية حول القضية النووية لكوريا الشمالية بأسرع ما يمكن.

ويدعو مشروع القرار الروسي – الصيني، الذي اطلعت عليه وكالة "نوفوستي" الروسية، إلى "استئناف المفاوضات السداسية أو إعادة إطلاق المشاورات متعددة الأطراف ضمن أي إطار مماثل بهدف المساهمة في التسوية الشاملة عبر الحوار".

ويهدف مشروع القرار أيضا إلى "تخفيض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وخارجها والمساهمة في التعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة في منطقة شمال شرقي آسيا".

كما دعت روسيا والصين إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

يذكر أن المفاوضات السداسية حول القضية النووية لكوريا الشمالية كانت تجري خلال الفترة بين 2003 و2009 بمشاركة كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وروسيا والصين والولايات المتحدة واليابان.

المصدر: نوفوستي