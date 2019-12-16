هبوط اضطراري لطائرة فرنسية في مطار القاهرة

هبطت طائرة فرنسية بمطار القاهرة الدولي، يوم الاثنين، اضطراريا أثناء رحلتها من جزيرة ساندوني إلى فرنسا، بسبب إصابة راكب فرنسي بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى لإنقاذ حياته.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن "برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الرحلة رقم (Bf 701) المتوجهة إلى فرنسا من جزيرة ساندوني، يطلب السماح له بالهبوط الاضطراري بمطار القاهرة، واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي بسبب إصابة راكب فرنسي 75 عاما بوعكة صحية".

وأضافت المصادر أنه تم السماح للطائرة بالهبوط في موقع 42 بمدرج المطار، وقام فريق طبي بالكشف على المسافر المريض، وتبين أنه يعاني من جلطة، ونقل إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار.

المصدر: "المصري اليوم"