شاهد بالفيديو.. أمطار غزيرة تغرق شوارع مدن في جنوب إيران

تعرضت عدة مدن جنوبية في إيران، اليوم الاثنين، لأمطار غزيرة قوية أسفرت عن غرق بعض الشوارع ووقف حركة المرور فيها.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر بعض طرق مدينة أهواز وهي مغمورة بمياه الأمطار، فيما وصل مستوى ارتفاعها إلى نحو متر بينما تغرق فيها سيارات عدة.

وفي مدينة عبدان الواقعة أيضا جنوب البلاد، وصلت مياه الأمطار إلى قاعة المطار المحلي وأغرقت مداخلها.

وسبق أن أصدرت السلطات الإيرانية تحذيرات من أمطار غزيرة ستجتاح عددا من المدن في جنوب إيران.

المصدر: RT