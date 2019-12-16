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الجدل حول الكنيسة الأوكرانية.. خسارة السلطات أمام المحكمة

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الجدل حول الكنيسة الأوكرانية.. خسارة السلطات أمام المحكمة
Sputnik STRINGER
القداس برئاسة مطران كييف وسائر أوكرانيا أونوفري، راعي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية (التابعة لبطريركية موسكو) - صورة من الأرشيف
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اتخذت المحكمة الأوكرانية العليا قرارا لصالح الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو في جدلها مع السلطات الأوكرانية.

وأبقت المحكمة العليا على قرار سابق للمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، اللتين رفضتا طلب وزارة الثقافة الأوكرانية بتغيير اسم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو بسبب تشكيل كنيسة أوكرانية جديدة، لم تعترف بها بطريركية موسكو.

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وكانت السلطات الأوكرانية أصدرت في ديسمبر 2018 قانونا، تضمنت بنوده تغيير اسم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن رئيس الكنيسة الأوكرانية المنشقة، المطران إبيفانيوس، عن إلغاء "الكنيسة الأرثوذكسية المستقلة الأوكرانية" و"بطريركية كييف" المنشقتين وتشكيل كنيسة جديدة تحت اسم "الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

يذكر أن بطريركية موسكو وسائر روسيا لم تعترف بالكنيسة الأوكرانية وبطريركية كييف، المنشقتين منذ التسعينيات، وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو الكنيسة الأرثوذكسية القانونية الوحيدة في أوكرانيا.

وقطعت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية علاقاتها ببطريركية القسطنطينية المسكونية في عام 2018، على إثر قرارها منح الكنيسة الأوكرانية المنشقة صفة كنيسة محلية مستقلة.

المصدر: وكالات

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