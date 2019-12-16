صحيفة بريطانية تفضح نفاق البيروقراطيين الأوروبيين

انتقدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "نفاق" قادة الاتحاد الأوروبي الذين يدعون دول العالم إلى مكافحة الاحتباس الحراري، لكنهم ينفقون مبالغ هائلة لسيارات وطائرات "غير صديقة" للبيئة.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الاثنين، أن المراجعة الأخيرة لنفقات كبار المسؤولين في بروكسل، كشفت أن "اليوروقراطيين (أي البيروقراطيين الأوروبيين) الذين يلقنون العالم كله دروسا في حماية البيئة"، أنفقوا أكثر من 1.2 مليون يورو لاستئجار طائرات وسيارات خاصة فخمة.

وتزامن الكشف عن هذه النفقات، وفقا لـ "ديلي مايل"، مع قيام زعماء الدول الأوروبية بمناقشة صفقة كان ممكنا معها تحويل أوروبا، بحلول العام 2050، إلى قارة "محايدة الكربون"، الأمر الذي دفع عددا من الساسة البريطانيين إلى اتهام هؤلاء المسؤولين بـ "النفاق الفادح".

ونقلت الصحيفة قول عضو البرلمان الأوروبي، مايكل هيفر: "النفقات الأخيرة للاتحاد الأوروبي إهانة بحق العائلات البريطانية المضطرة للشغل. أليس من الفضيحة أن يجد دافعو الضرائب البريطانيون أنفسهم مضطرين لدفع نفقات حكام بروكسل على طائرات وسيارات فخمة، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي؟".

أما زعيم المحافظين بالبرلمان الأوروبي، جوفري فان أوردن، فنقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله إن نتائج مراجعة النفقات الأخيرة في بروكسل "نموذج كلاسيكي يكشف مدى جودة دول الاتحاد الأوروبي في تبذير أموال الغير".

وأشار فان أوردن إلى أن هذه الدول تفعل ذلك "دون تردد للحظة واحدة"، الأمر الذي يجعل الاتحاد الأوروبي "نصبا تذكاريا لتبذير الأموال والترف".

وصب النائب المحافظ جام غضبه على "اليوروقراطيين" لاستخدامهم طائرات خاصة فخمة، علما أن رحلة من هذا النوع تسبب انبعاث عشرة أضعاف كمية الكربون الناتجة عن رحلة جوية تجارية عادية.

المصدر: RT