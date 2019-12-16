صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم الاثنين، بأن طهران لن تكشف عن حجم صادراتها النفطية الحالية، مؤكدا أنها انخفضت كثيرا مقارنة بالسابق بسبب العقوبات الأمريكية.

وأشار في تصريحاته إلى أن معيشة الناس تواجه مشكلة حقيقية والقدرة الشرائية للمواطن تقلصت بشدة.

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وأفاد النائب الأول للرئيس الإيراني بأنه "رغم الحظر والمشاكل الاقتصادية الراهنة"، فإنهم "قادرون عبر تظافر الجهود فيما بينهم على تجاوز الظروف والتحديات الخطيرة".

وأوضح جهانغيري أن ما تمر به إيران اليوم من تحديات ومشاكل، أقل بكثير من الفرص الفريدة المتاحة في البلاد، مضيفا: "نحن قادرون من خلال التعاون الجماعي على العبور من هذه المخاطر والصعوبات".

وتحدث المسؤول الإيراني عن محاولات واشنطن الرامية لتدمير الاقتصاد الإيراني، منوها في السياق بالدور الكبير الذي يضطلع به رواد الأعمال الإيرانيين في دعم مسيرة الاقتصاد داخل البلاد.

وتابع قائلا: "العدو يسعى إلى تقديم صورة سيئة حول مستقبل إيران، بما يستدعي منا جميعا أن نضع آفاقا مستقبلية في جميع المجالات والصعد لتفويت الفرصة على أعدائنا".

وشدد جهانغيري على كافة المسؤولين والأحزاب ونشطاء المجتمع المدني والنخب والجامعيين، بضرورة "تحديد آفاق مستقبلية من شأنها أن تلبي حاجات ومطالب الشعب في ظل الظروف الراهنة".

المصدر: RT + إرنا