الرئاسة الإيرانية: مساءلة وزيري النفط والداخلية ستسبب مشاكل عديدة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن مساءلة الوزراء من حق البرلمان شريطة تحقيق المصالح الوطنية، لكن استجواب وزيري الداخلية والنفط الإيرانيين سيتسبب بمشاكل عديدة للبلاد.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية اليوم الاثنين:" إن مساءلة الوزراء من حق البرلمان .. لكن استجواب وزير الداخلية على خلفية الاضطرابات الأخيرة سيتسبب بمشاكل عديدة نظرا لقرب الانتخابات وأهميتها الكبيرة، ومساعي الحكومة لإجراء انتخابات ضمن أجواء آمنة في ظل العقوبات الأمريكية، كما أن استجواب وزير النفط السيد بيجن زنغنة وتغييره في هذه الظروف لن يكون لصالح البلاد، فهو يقف في الخط الأول في مواجهة العقوبات والحرب الاقتصادية".

من الجدير ذكره، أنه منذ منتصف نوفمبر الماضي، اجتاحت إيران موجة احتجاجات غاضبة اندلعت عقب رفع السلطات أسعار البنزين، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

المصدر: RT