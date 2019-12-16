منافس نتنياهو على قيادة "الليكود" يرفض حل الدولتين

قبيل إطلاق حملته الانتخابية، أعرب المنافس الوحيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل زعامة حزبه "الليكود"، جدعون ساعر، عن معارضته لحل الدولتين.

واتهم ساعر، الذي سبق أن تولى حقائب وزارية ويعد اليوم أبرز منافس لنتنياهو داخل حزبه، أثناء مؤتمر عقد أمس الأحد، اتهم رئيس الوزراء نتنياهو بـ"تكريس" فكرة حل الدولتين كحل وحيد لتسوية النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتقديم "تنازلات مستمرة" للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال العقد الماضي.

وقال: "في العالم كله يتحدثون عن أن حل الدولتين لا يزال السبيل الوحيد إلى الاتفاق، وعلي أن أقول لكم إن هذا ليس موقفا سيساعد أحدا، وحل الدولتين مجرد وهم".

وأعرب ساعر عن قناعته بضرورة تشكيل "كيان فلسطيني يحظى بالحكم الذاتي ضمن اتحاد مع الأردن"، مضيفا: "لا يمكن أن تقوم هناك أي دولة أخرى بين نهر الأردن والبحر المتوسط".

ومن المقرر أن يطلق ساعر، مساء اليوم الاثنين، رسميا حملته تمهيدا لانتخابات قيادة "الليكود"، وحتى الآن أبدى أربعة أعضاء في الحزب دعمهم له علنا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية