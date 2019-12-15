الكرملين يقارن بين رسائل بوتين وترامب إلى أردوغان

أكد الكرملين أن الرسائل التي يوجهها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تختلف تماما عن تلك التي يتلقاها الأخير من سيد البيت الأبيض، دونالد ترامب.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديث لبرنامج "اللعبة الكبرى" الذي يذاع على القناة الروسية الأولى، اليوم الأحد: "إذا فهمت الأمور بصورة صحيحة، هناك خلافات معينة بين تركيا والولايات المتحدة، لكن لسنا من يجب أن يناقشها. أود فقط الإشارة، لوصف الوضع، إلى أن رسالة الرئيس بوتين إلى الرئيس أردوغان تحمل طابعا مختلفا تماما عن تلك الرسالة المشهورة التي بعثها إلى أردوغان ترامب وأعادها الرئيس التركي إليه في واشنطن بأسلوب حاذق".

وأضاف بيسكوف أن المقارنة بين نبرة الرسالتين إلى أردوغان، تظهر أن الرئيس الروسي يوجه إلى نظيره التركي رسالة "بناءة بشكل أكبر بكثير" من تلك التي يبعثها إليه سيد البيت الأبيض.

ونشرت وسائل إعلام عدة، في وقت سابق، نص رسالة وجهها ترامب إلى أردوغان يوم إعلانه إطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية.

وأثارت الرسالة ضجة واسعة بسبب نبرتها، حيث دعا فيها ترامب أردوغان إلى ألا يكون "أحمق وشابا قاسيا" وإلى إبرام "صفقة جيدة مع الأكراد".

المصدر: وكالات