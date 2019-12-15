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التلفزيون الرسمي الصيني يقرر عدم بث مباراة أرسنال بعد تعليقات أوزيل حول مسلمي الأويغور

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التلفزيون الرسمي الصيني يقرر عدم بث مباراة أرسنال بعد تعليقات أوزيل حول مسلمي الأويغور
Reuters MS/OLA
مسلم من الأويغور يرفع صورة أوزيل
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قررت القناة الحكومية الصينية "CCTV" عدم بث المباراة التي تجمع ناديي مانشستر سيتي وأرسنال، اليوم الأحد، احتجاجا على تصريحات اللاعب مسعود أوزيل على وضعية مسلمي الأويغور في الصين.

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ونشرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، في نسختها الإنجليزية، تغريدة على "تويتر" جاء فيها أن "القناة الحكومية الصينية CCTV أزالت مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي من جدول بثها، بعد التعليقات المغلوطة الصادرة عن نجم نادي أرسنال، مسعود أوزيل، والتي خيبت أمل المعجبين الصينيين والسلطات المسؤولة عن رياضة كرة القدم".

وكان أوزيل نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس الجمعة، بيانا قال فيه إن المسلمين الأويغور "يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم"، مضيفا أن "شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة" الإسلامية.

واتهم أوزيل السلطات الصينية بـ "إحراق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويغور وإغلاق مساجدهم وحظر مدارسهم وقتل علماء الدين من الأويغور واحدا تلو آخر، علاوة على احتجاز المسلمين في معسكرات خاصة وإلزام عوائلهم بالتعايش مع المواطنين الصينيين وإجبار نسائهم على التزوج من رجال صينيين"، حسب قوله.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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