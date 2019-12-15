نفى وزير الاقتصاد والتجارة السوري، سامر خليل، صحة ما تداولته تقارير إعلامية، نسبت له القول في مجلس الشعب "إن الاقتصاد السوري يتحسن لكن المواطن لا يشعر بذلك".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الوزير خليل قوله إن "هذا الكلام لم يقال، ولم يرد على لساني إطلاقا، وتم تداول هذه العبارة دون العودة إلى ما صرحت فيه تحت القبة".

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن "الوضع الاقتصادي يتحسن تدريجيا، وجاءت زيادة في الرواتب، وبدل أن نشاهد تحسناً، شاهدنا هجمة، وبلحظة واحدة كان سعر صرف الليرة السورية يرتفع، ما يدل مرة أخرى أن هذا شكل من الحروب، وهو الأخطر على الإطلاق، ويجب ألا ننساق معه، ولا أتحدث تبريرا، وإنما واقعا بالأرقام والمؤشرات، وهذا أمر قائم في الأسواق".

المصدر: صحيفة الوطن السورية