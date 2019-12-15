إصابة عالم إيراني بجلطة بعد أن أطلقت الولايات المتحدة سراحه

تعرض العالم الايراني، مسعود سليماني، المفرج عنه أخيرا من السجون الأمريكية، لجلطة قلبية دخل على إثرها في مستشفى القلب بطهران.

وكان من المقرر ان يشارك مسعود سليماني في حوار مع قناة "برس تي في" صباح اليوم الأحد، إلا أن الحوار ألغي نظرا لرقوده في المستشفى.

ووصل العالم الإيراني سليماني، مساء السبت من الأسبوع الماضي، إلى طهران قادما من سويسرا برفقة وزير الخارجية، بعد أن قضى 14 شهرا في السجون الأمريكية، التي "كان محتجزا فيها بشكل غير قانوني وباتهامات واهية"، حسب الجانب الإيراني.

وفي المقابل أفرجت طهران عن المواطن الأمريكي، جو وانغ، الذي كان يمضي عقوبة السجن بعد إدانته بالتجسس للاستخبارات الأمريكية، وتم تسليمه للسلطات السويسرية للعودة إلى أمريكا.

المصدر: فارس