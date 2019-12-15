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الحلويات المسممة تظهر من جديد في مدينة إيرانية ثانية

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الحلويات المسممة تظهر من جديد في مدينة إيرانية ثانية
بسكويت محشو بالأدوية
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نقل 18 طفلا إلى المشفى في مدينة أرومية بشمال غربي إيران جراء إصابتهم بالتسمم الناجم عن تناول بسكويت محشو بأقراص سامة.

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إصابة 7 أطفال بالتسمم نتيجة تناولهم كعكا محشوا بأقراص دواء في إيران
إصابة 7 أطفال بالتسمم نتيجة تناولهم كعكا محشوا بأقراص دواء في إيران

وفي وقت سابق، أصيب 7 أطفال بالتسمم في مدينة كرمان جنوبي إيران نتيجة تناولهم كيك محشو بأقراص دواء، حيث ظهرت عليهم أعراض الشعور بالنعاس والتسمم بشكل خفيف.

وأفادت تقارير إخبارية مؤخرا بالعثور على كميات كبيرة من أنواع الكيك والبسكويت المحشوة بأقراص تسمم وأقراص دواء الترامادول، وحبوب السلفوز القاتلة وأقراص مضادات حيوية، إضافة إلى أقراص مخدرة، في أقاليم سيستان وبلوشيستان وهرمزكان جنوبي إيران وفي محافظتي أذربيجان وقزوين بشمالي البلاد.

كما تم ختم مستودع كبير في ميناء تشابهار جنوب شرقي البلاد بالشمع الأحمر، بعد العثور فيه على كميات كبيرة من أنواع الكيك المحشو بأقراص سامة.

الحلويات المسممة تظهر من جديد في مدينة إيرانية ثانية
الحلويات المسممة تظهر من جديد في مدينة إيرانية ثانية

المصدر: RT

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