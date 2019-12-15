واشنطن تتحرك وتنسق مع سيئول وطوكيو بعد اختبار "سوهي" في كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تنسق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان فيما يتعلق بالمعلومات حول بعض الاختبارات الصاروخية في ميدان الفضاء الكوري الشمالي "سوهي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد اطلعنا على تقارير عن الاختبار وننسق بشكل وثيق مع حلفائنا الكوريين الجنوبيين واليابانيين".

ولم تعلق الخارجية عن أسئلة حول طبيعة التجربة وما إذا كان ذلك سيؤثر على المفاوضات مع بيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت أكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية، يوم الجمعة الماضي، أنها أجرت تجربة "مهمة" أخرى في ميدان "سوهي"، من شأنها رفع "إمكانات الردع النووي الاستراتيجي" لدى البلاد.

المصدر: نوفوستي