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فيديو يوثق تدريبات أمريكية بالذخيرة الحية على حدود بيلاروس

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فيديو يوثق تدريبات أمريكية بالذخيرة الحية على حدود بيلاروس
Reuters Octav Ganea
صورة أرشيفية
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أظهر فيديو نشره الجيش الليتواني تدريبا بالذخيرة الحية نفذتها الدبابات الأمريكية من نوع "أبرامز" على الحدود مع بيلاروس (بيلاروسيا).

ويشير مقطع الفيديو إلى أن عمليات إطلاق النار من مدافع دبابات "أبرامز" نفذتها الكتيبة الأولى من فوج الفرسان التاسع التابع للجيش الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نشرت في أكتوبر الماضي قوات عسكرية ودبابات من نوع "أبرامز" في أراضي ليتوانيا ( الجمهورية السوفيتية السابقة) وتمركزت في ميدان التدريب بابراد.

ومن المقرر أن تبقى الدبابات والآليات العسكرية الأمريكية في ليتوانيا 6 أشهر. وقد بلغ عدد القوات الأمريكية المنتشرة في هذه الجمهورية أكثر من 500 عسكري.

المصدر: نوفوستي

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