تنهي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بموقع فوردو النووي في إيران، والذي كان معفيا جزئيا حتى الآن من العقوبات الأمريكية.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريحات صحفية مؤخرا: "الولايات المتحدة ستنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر 2019"​​​.

من جهته قال المدير العام لدائرة الرقابة على التسلح ونزع السلاح بوزارة الخارجية الصينية، فو تسون، إن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، يأسفون لاستئناف واشنطن العقوبات على منشأة "فوردو" النووية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت رسميا في 6 نوفمبر الماضي، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت في الـ8 من مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في يوليو 2015، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ "الصبر الإستراتيجي".

المصدر: وكالات