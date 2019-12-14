أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية، بأن مسؤولا ليبيا وصل إلى أنقرة، اليوم السبت، لتوقيع اتفاق مع وزارة الصحة التركية بشأن تشغيل بعض المرافق الصحية في ليبيا وتوفير أطقم طبية لها.

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وقالت وزارة الصحة الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن وكيلها العام محمد هيثم عيسى، وصل إلى أنقرة لاستكمال إجراءات التوقيع على الاتفاق، دون تحديد مدة الزيارة.

وأضافت أن الاتفاق يتضمن توفير أطقم طبية لتشغيل مركز مصراتة للعلاج الطبيعي (شمال غربي ليبيا) الذي أشرفت على بنائه الوكالة التركية للتعاون الدولي (تيكا)، وقدمته الحكومة التركية دعما لليبيا.

ولفت البيان إلى أن عيسى، التقى خلال الزيارة، مع وكيل وزارة الصحة التركية أمينة ألب ماشا، ومدير عام شؤون الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية سلامي كلش.

كما زار الوكيل العام لوزارة الصحة الليبية والوفد المرافق له "مستشفى بيلكنت" الذي جرى افتتاحه مؤخرا بأنقرة، والذي يعد أكبر مستشفى في أوروبا والثالث على مستوى العالم، بهدف الإطلاع على الخدمات الطبية التي يقدمها.

المصدر: الأناضول