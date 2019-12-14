نيقوسيا: نشر أنقرة طائرات مسيرة شمالي قبرص خطوة مزعزعة للاستقرار

انتقدت نيقوسيا، اليوم السبت، قرار أنقرة نشر طائرات مسيرة في شمال جزيرة قبرص من أجل البحث عن موارد نفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

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وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس: "من البديهي أن الحديث يدور عن خطوة جديدة مزعزعة للاستقرار من قبل تركيا في المنطقة التي سبق أن واجهت المشاكل المتعلقة بضمان الاستقرار".

واعتبر كوشوس أن تصرفات أنقرة لا تساعد إطلاقا على تخفيف التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أنها تدل على أن تركيا لا تتدخل في شؤون الأراضي القبرصية المحتلة من قبلها فقط، بل وتحدد مسار تطور الأحداث هناك.

ووافقت "جمهورية شمال قبرص التركية"، يوم الجمعة، بحسب وكالة "الأناضول"، على تخصيص مطار "ليفكونيكو" (واسمه التركي "غجيت قلعة")، في شمال قبرص، ليكون قاعدة رئيسة لأنشطة الطائرات المسيرة المكلفة بمرافقة سفن التنقيب التركية في المنطقة وخوض الاستطلاع الجوي لحقول من الغاز والنفط هناك.

ويتوقع أن تبدأ هذه الطائرات، اعتبارا من يوم الأحد، مهامها فوق الجرف القاري لقبرص.

وتؤكد أنقرة أنها تنفذ أعمال التنقيب على الجرف القاري التركي أو في مناطق من الجرف القبرصي يعود حق التنقيب فيها إلى القبارصة الأتراك.

وأعلنت تركيا، التي لا تعترف بجمهورية قبرص منذ العام 1963 وحدود منطقتها الاقتصادية الخالصة، أنها لن تسمح بأي تنقيب قبالة سواحل الجزيرة بدون موافقة القبارصة الأتراك.

ووفقا لأنقرة، فإن سفن التنقيب التركية التي تنشط في منطقة حقل غاز في شرق المتوسط، تحت حماية سفن حربية، تعمل هناك بناء على تراخيص أصدرتها "جمهورية شمال قبرص التركية" المعترف بها من قبل تركيا وحدها.

وأعربت نيقوسيا عن احتجاجها على تصرفات أنقرة، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا ردا على نشاطاتها في المنطقة.

المصدر: تاس