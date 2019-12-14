قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن "العقوبات ولغة التهديد لا تجدي مع تركيا، وعلى الولايات المتحدة أن تعي هذه النقطة جيدا".

وأضاف تشاووش أوغلو في كلمة خلال مشاركته في "منتدى الدوحة" الـ 19 بقطر، أن "العقوبات ولغة التهديد لا تجدي إطلاقا.. أعتقد أن الولايات المتحدة فهمت ذلك، كما أن الرئيس دونالد ترامب يعارض هو أيضا العقوبات".

وشدد على أنه في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد تركيا فإن بلاده مضطرة للرد عليها.

وصرح قائلا: "لا أريد الحديث عن أسوأ سيناريو عن علاقات البلدين حال فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد بلادنا"، موضحا أن أنقرة تسعى من أجل تجاوز المشاكل العالقة بين البلدين دون عقوبات، عبر الحوار.

وأكد الوزير التركي أن الولايات المتحدة حليفة لتركيا، وأن العلاقات مع ترامب أفضل نسبيا، مشيرا إلى بعض المشاكل في العلاقات مع الكونغرس الأمريكي.

وأفاد بأن بلاده عندما تتخذ قرارات "ليست مضطرة لاختيار بلد على حساب بلد آخر وإنما تحقيق التوازن"، مبينا أن الولايات المتحدة تعارض شراء تركيا منظومة "إس - 400" الدفاعية الروسية.

وحول موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار الاعتراف بإبادة الأرمن، قال الدبلوماسي التركي إن "أولئك الذين يستخدمون التاريخ لأغراض سياسية هم جبناء لا يريدون مواجهة الحقيقة".

وأضاف: "لا ينبغي للسياسيين ذوي المعرفة المحدودة بالتاريخ أن يحكموا على التاريخ"، مشددا على أن مجلس الشيوخ، اتخذ هذا القرار، "بعد خيبة أمل تعرض لها بسبب قيام تركيا بعملية عسكرية ضد الإرهابيين في شمال سوريا، وبسبب اللوبي الأرمني واللوبيات الأخرى في الولايات المتحدة".

المصدر: الأناضول