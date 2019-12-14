قتلى بين الجنود الأفغان جراء "هجوم داخلي" تبنته "طالبان"

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن تسعة من جنودها قتلوا الليلة الماضية جراء هجوم شنته حركة "طالبان" في ولاية غزني وسط البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي في "تويتر"، فجر اليوم السبت، أن الهجوم وقع في منطقة قرة باغ، متعهدة بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

Yesterday night 9 ANA were martyred by Taliban terrorists in Qarabagh district of Ghazni province. We are investigating the situation and will share more information later. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) December 14, 2019

من جانبه، وصف المتحدث باسم الوزارة، فؤاد أمان، في تصريحات صحفية، ما حصل بأنه "هجوم داخلي"، ما يعني، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن أحد المهاجمين على الأقل كان من عناصر الجيش.

وفند المتحدث في حديث لوكالة "فرانس برس" ادعاءات "طالبان" بأن الهجوم أسفر عن مقتل 32 عسكريا.

غير أن قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن الهجوم الذي نفذه سبعة مسلحين أودى بأرواح 23 عسكريا على الأقل، فيما تحدثت قناة 1TV سقوط عن 25 قتيلا.

المصدر: وكالات