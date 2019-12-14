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قتلى بين الجنود الأفغان جراء "هجوم داخلي" تبنته "طالبان"

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قتلى بين الجنود الأفغان جراء
Reuters Omar Sobhani REUTERS
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن تسعة من جنودها قتلوا الليلة الماضية جراء هجوم شنته حركة "طالبان" في ولاية غزني وسط البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي في "تويتر"، فجر اليوم السبت، أن الهجوم وقع في منطقة قرة باغ، متعهدة بالكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

من جانبه، وصف المتحدث باسم الوزارة، فؤاد أمان، في تصريحات صحفية، ما حصل بأنه "هجوم داخلي"، ما يعني، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن أحد المهاجمين على الأقل كان من عناصر الجيش.

وفند المتحدث في حديث لوكالة "فرانس برس" ادعاءات "طالبان" بأن الهجوم أسفر عن مقتل 32 عسكريا.

غير أن قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلت عن مصدر مطلع تأكيده أن الهجوم الذي نفذه سبعة مسلحين أودى بأرواح 23 عسكريا على الأقل، فيما تحدثت قناة 1TV سقوط عن 25 قتيلا.

المصدر: وكالات

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