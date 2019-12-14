قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، اليوم السبت، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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وأضاف محمد في منتدى الدوحة الذي حضره أيضا أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "ماليزيا لا تؤيد إعادة فرض العقوبات الأمريكية من جانب واحد على إيران".

وتابع: "إن ماليزيا ودول أخرى فقدت سوقا كبيرا بسبب العقوبات المفروضة على إيران. من الواضح أن هذه العقوبات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأكد "أنه لا يمكن تطبيق العقوبات إلا من قبل الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها الدولي".

وسبق لمهاتير محمد أن انتقد العقوبات التي تفرضها الولايات الأمريكية على الدول الأخرى، إذ دعا المجتمع الدولي إلى وضع ضوابط لفرض العقوبات.

المصدر: رويترز