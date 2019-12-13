الرئيس الأوكراني يطرح أمام البرلمان مشروع قانون حول لامركزية السلطة

طرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمام البرلمان مشروع قانون حول إضفاء تعديلات على الدستور تتعلق بلامركزية السلطة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.

وجاء في مذكرة مرافقة لمشروع القانون أن البرلمان تسلمه وتمت إحالته إلى رئاسته، اليوم 13 ديسمبر للنظر فيه، وأن رئيس الدولة وصف المشروع بالعاجل، دون أن يتم نشر نصه حتى الآن.

وفي العام 2015، صادق البرلمان الأوكراني، في القراءة الأولى، على تعديلات دستورية تخص لامركزية السلطة، ما يقتضي نقل صلاحيات مالية من العاصمة إلى أقاليم البلاد، لكن تطبيق هذه التعديلات بصورة نهائية أُجّل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم التوافق حول الترتيبات القانونية الخاصة بمنح منطقة دونباس (جنوب شرق البلاد) وضعا قانونيا خاصا.

والخميس الماضي، قرر البرلمان الأوكراني، خلال جلسة طارئة، تمديد سريان قانون "خصوصيات نظام الحكم الذاتي في المناطق المحددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك" حتى نهاية العام 2020.

ومنذ تبنيه، في أكتوبر 2014، جرى تمديد سريان هذا القانون عدة مرات، دون أن يدخل حيز التنفيذ. وتنص الوثيقة على أن العمل بالتشريعات الخاصة بالوضع القانوني الخاص سيبدأ بعد إجراء انتخابات على أراض في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك غير خاضعة لسيطرة كييف (وهي أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد).

وتقتضي "اتفاقيات مينسك" الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس، إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا يشمل تثبيت الوضع الخاص للحكم الذاتي في المنطقة في الدستور على أساس دائم، لكن ذلك لم يتحقق بعد.

المصدر: نوفوستي + تاس