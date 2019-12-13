بوريس جونسون: لن نتجاهل مطالب الجميع بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مؤتمر صحفيا اليوم الجمعة، بعد إعلان فوزه بالانتخابات التشريعية.

وبعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية الحاسمة في الانتخابات التشريعية البريطانية، خرج رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة، وشكر الناخبين على الثقة.

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وأعلن جونسون في كلمة له أن بلاده تحتاج شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، قائلا: "نحتاج إلى بناء شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي".

وأكد أن حكومته لن تتجاهل مطالب الجميع بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

واستقبلت الملكة إليزابيث الثانية ظهر اليوم في قصر باكنغهام، بوريس جونسون، وكلفته رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ساعات على فوزه بغالبية غير مسبوقة من حيث حجمها للمحافظين في الانتخابات التشريعية منذ مارغريت ثاتشر عام 1987.

وأعلن جونسون لأنصاره أنه بعد أكثر من 3 سنوات من الانقسامات والخلافات حول "بريكست" الذي أيده 52% من البريطانيين خلال استفتاء عام 2016، سيضع حدا لهذه الأمور العبثية وسنحققه في الوقت المناسب بحلول 31 يناير.

وتشير النتائج شبه النهائية إلى فوز المحافظين بغالبية 364 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم (مقارنة مع 317 عام 2017) بفضل انتزاعهم دوائر مؤيدة تقليديا لـ"حزب العمال".

وانهار "حزب العمال" أكبر أحزاب المعارضة، إلى 203 مقاعد (مقابل 262)، مسجلا أسوأ نتيجة له منذ 1935، ما شكل ضربة موجعة لزعيمه جيريمي كوربن (70 عاما) الذي أعلن أنه لن يقود حزبه في الانتخابات المقبلة، معربا عن "خيبة أمل كبيرة".

المصدر: RT + وكالات