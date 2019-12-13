فرنسا وإيطاليا تدعمان "عملية برلين" للسلام في ليبيا

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، إن فرنسا وإيطاليا تدعمان مبادرة برلين من أجل السلام في ليبيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشارة، أنغيلا ميركل، أجرت على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حول المبادرة.

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وأضاف أن البلدين دعما المبادرة المعروفة باسم "عملية برلين"، مشيرا إلى أن المحادثات دارت أيضا حول الوضع الراهن في ليبيا.

وتسعى الحكومة الألمانية عبر مبادرة "عملية برلين" إلى دعم مساعي السلام للمبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة.

وتتعلق المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي لوضع الأطر اللازمة لعملية سياسية ليبية داخلية بوساطة الأمم المتحدة.

يُذكر أن القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، أعلن مساء الخميس بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو طرابلس.

وتسود الفوضى في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بمساعدة غربية في 2011، وتتنافس حكومتان على السلطة، وتتقاتل العديد من الميليشيات على النفوذ في الدولة الغنية بالنفط.

المصدر: وكالات