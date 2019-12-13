الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هدد عناصرها بسكين في باريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن أفرادها قتلوا رجلا بالرصاص بعد أن هددهم بالطعن بسكين في حي لاديفانس بالعاصمة باريس.

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وأضافت المصادر أن رجل أمن كان قد حذر الشرطة من وجود رجل مسلح بسكين في شارع لاديفانس، وأن المشتبه به اندفع نحو دورية تتألف من ثلاثة أفراد توجهوا لتبين الموقف وهو يخرج السكين ويصرخ: "سأقتلكم".

وأطلق أفراد الشرطة سبع رصاصات أصابت اثنتان منها صدر الرجل وفخذه.

وقال مصدر بالشرطة، إن الرجل مغربي يبلغ من العمر 42 عاما، وإنه فر من مستشفى للأمراض النفسية في يونيو.

وفي أكتوبر، قتل أحد موظفي تكنولوجيا المعلومات في مقر الشرطة بباريس، أربعة من زملائه قبل إطلاق النار عليه من قبل ضابط شرطة، وهو هجوم يجري التحقيق فيه الادعاء المختص بقضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا.

المصدر: رويترز