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الشرطة الفرنسية تحيد رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في باريس

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تحيد رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في باريس
https://twitter.com/__Verlaine
شارع لا ديفانس التجاري في باريس
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حيدت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في شارع لا ديفانس بالعاصمة باريس.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" إن "قوة من الشرطة تدخلت لتحييد رجل هدد ضباط الشرطة بالطعن"، مشيرة إلى أن "تدخل عناصر الشرطة لا زال مستمرا" حتى كتابة الخبر.

ووفق "رويترز"، فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل قد قُتل أم أصيب، لكن السلطات الفرنسية طلبت من الناس تجنب منطقة الحادث.

المصدر: "رويترز"

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