الشرطة الفرنسية تحيد رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في باريس

حيدت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، رجلا هدد بطعن عناصر من الشرطة بسكين في شارع لا ديفانس بالعاصمة باريس.

#LaDefense : intervention en cours des effectifs de Police.

Une homme menaçant des policiers avec une arme blanche a été neutralisé par les fonctionnaires de Police intervenants.

Evitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) December 13, 2019

وقالت الشرطة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" إن "قوة من الشرطة تدخلت لتحييد رجل هدد ضباط الشرطة بالطعن"، مشيرة إلى أن "تدخل عناصر الشرطة لا زال مستمرا" حتى كتابة الخبر.

ووفق "رويترز"، فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الرجل قد قُتل أم أصيب، لكن السلطات الفرنسية طلبت من الناس تجنب منطقة الحادث.

المصدر: "رويترز"