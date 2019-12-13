بعد فوزه الساحق .. جونسون يؤكد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست، مؤكدا أن عملية الخروج ستتم كما هو مقرر في 31 يناير المقبل.

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وأضاف جونسون في لقاء مع أنصاره: "نتيجة الانتخابات العامة وضعت حدا لأي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست .. سننفذ خطة البريكست كما هو مقرر في الـ31 من شهر يناير القادم، بدون أي تأجيل أو تردد، أو عقبات".

إلى ذلك قال جونسون في تصريحات صحفية عقب صدور استطلاعات الرأي بفوز حزب المحافظين بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية، إن "حكومة المحافظين قد مُنحت تفويضا جديدا قويا لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وليس فقط لإنجاز بريكست فحسب، ولكن أيضا لتوحيد البلد والمضي قدما به.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حزب المحافظين فاز بـ 362 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس العموم الـ650، وذلك بعد فرز 647 دائرة انتخابية.

ويحتاج أي حزب على الأقل لـ326 مقعدا لتشكيل الحكومة البريطانية بمفرده، وهذا ما كان جونسون يسعى للحصول عليه لطي صفحة أزمة بريكست التي أثارت جدلا كبيرا في المملكة المتحدة.

من جهته اعتبر رئيس حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، أن نتائج الانتخابات مخيبة للآمال وأن الانقسام داخل البلد بشأن "البريكست" من بين أسباب فشل حزب العمال في الانتخابات البرلمانية" المبكرة الحالية، مؤكدا أنه لن يقود حزبه في الانتخابات المقبلة.

المصدر: وكالات