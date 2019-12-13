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استقالة زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا

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استقالة زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا
AFP
أندرو شير
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أعلن زعيم المعارضة في كند،ا أندرو شير، أمس الخميس، عن استقالته من قيادة حزب المحافظين.

وقال شير لأعضاء مجلس العموم بعد اجتماع لحزبه "لقد اتخذت هذا القرار لأنه الخيار الأفضل لحزبنا".

كما أشار إلى أنه سيطلب من المجلس الوطني للحزب المحافظ تنظيم انتخابات داخلية لاختيار خلف له في أسرع وقت ممكن.

وانتُخب شير زعيما للمحافظين في مايو 2017، وواجه انتقادات علنية في صفوف حزبه إثر الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات التشريعية في 21 أكتوبر.

المصدر: أ ف ب

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