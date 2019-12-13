زعيم حزب العمال البريطاني يبدي موقفه حيال نتائج الانتخابات

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربن، اليوم الجمعة، عن خيبته من نتائج الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه سيتنحى في المستقبل عن زعامة الحزب في الانتخابات المقبلة.



وقال كوربن بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن: إن "نتائج الانتخابات البرلمانية مخيبة للآمال​​​ .. لن أقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة".

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وأضاف كوربن أن الانقسام داخل البلد بشأن "البريكست" من بين أسباب فشل حزب العمال في الانتخابات البرلمانية".

بدوره قال جون ماكدونيل، نائب زعيم حزب العمال، إن الهزيمة النكراء التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية المبكرة يوم أمس الخميس تمثل "خيبة أمل كبرى" وإنها نتيجة "التعب من بريكست".

وأظهر آخر استطلاع للرأي بعد إغلاق صناديق الاقتراع في بريطانيا تقدم حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، وحصوله على أكثر من 55% من المقاعد في البرلمان (مجلس العموم البريطاني).

المصدر: وكالات