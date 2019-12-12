تشاووش أوغلو ردا على واشنطن: من يستغلون التاريخ لأغراض سياسية جبناء

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وكتب تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "قرار مجلس الشيوخ الأمريكي ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة".

#US Senate Resolution is nothing more than a political show. It is not legally binding and it has no validity whatsoever. Those who want to exploit history for political ends are cowards unwilling to face the truth. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 12 декабря 2019 г.

إقرأ المزيد

وأضاف الوزير التركي أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وكانت الرئاسة التركية قد حذرت من أن القرارين الأخيرين للمشرعين الأمريكيين حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها في سوريا وشراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، من شأنهما أن يضرا بمستقبل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

المصدر: RT