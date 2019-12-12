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تشاووش أوغلو ردا على واشنطن: من يستغلون التاريخ لأغراض سياسية جبناء

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تشاووش أوغلو ردا على واشنطن: من يستغلون التاريخ لأغراض سياسية جبناء
Reuters DENIS BALIBOUSE
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وكتب تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "قرار مجلس الشيوخ الأمريكي ليس إلا مسرحية سياسية، وهو ليس ملزما قانونيا وليس له أي قوة".

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وأضاف الوزير التركي أن "من يريدون استغلال التاريخ لأغراض سياسية جبناء خائفون من مواجهة الحقيقة".

وكانت الرئاسة التركية قد حذرت من أن القرارين الأخيرين للمشرعين الأمريكيين حول الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن وفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها في سوريا وشراء أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، من شأنهما أن يضرا بمستقبل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.

المصدر: RT

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