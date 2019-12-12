أنقرة: سنطور صناعاتنا الدفاعية رغم محاولات بعض الدول لتقييدها

أعلنت اللجنة التنفيذية للصناعة الدفاعية التركية عن عزمها تطوير الصناعات الدفاعية التركية رغم محاولات "بعض الدول" لفرض قيود عليها.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة التركية في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي ترأسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "مبادرات بعض الدول لتقييد صناعاتنا الدفاعية لن تؤثر على عزمنا في المضي قدما نحو تحقيق مصالحنا بمفردنا".

إقرأ المزيد

واتخذت اللجنة التنفيذية قرارات بشأن تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الإلكترونيات العسكرية والبرمجيات والاتصالات وصناعة الأسلحة والذخيرة.

وأشار البيان إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى زيادة مستوى تجهيز القوات المسلحة وأجهزة الأمن التركية بمنتجات دفاعية محلية الصنع.

المصدر: الأناضول