القوات الإيرانية تعتقل 10 مشاركين في الاحتجاجات جنوب البلاد

أعلنت قوى الأمن الداخلي الإيرانية، اليوم الخميس، القبض على 10 أشخاص، وصفتهم بـ"عناصر شاركوا في أعمال الشغب في محافظة فارس، جنوب إيران الشهر الماضي".

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وقال قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، رهام حبيبي، إنه "إثر وقوع أعمال شغب في مدينتي كازرون وممسني الشهر الماضي، حيث أقدم مثيرو الشغب على تخريب الممتلكات العامة والحكومية، تمكنت السلطات بإجراءاتها الاستخبارية من رصد أوكار 8 من العناصر الرئيسة المثيرة للشغب والفوضى في مدينة كازرون، واثنين آخرين في مدينة ممسني، في إطار عمليتين منفصلتين"، وفق تعبيره.

وشدد حبيبي على أن "أمن الشعب الإيراني خط أحمر"، مؤكدا أن "قوى الأمن ستتصدى بكل حزم للمخلين بالأمن والنظام في البلاد".

من الجدير ذكره، أنه منذ منتصف نوفمبر الماضي، اجتاحت إيران موجة احتجاجات غاضبة اندلعت عقب رفع السلطات أسعار البنزين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

المصدر: فارس