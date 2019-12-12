الكرملين: عدد كبير من المتورطين بهجمات إرهابية وقعت في روسيا يختبؤون في أوروبا
Reuters Valery Sharifulin
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قال الناطق باسم الكرملين إن عددا كبيرا من المتورطين في هجمات دموية وقعت في روسيا، يختبؤون في دول أوروبية، مؤكدا أن التحقيقات جارية لتسليمهم إلى روسيا.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "يواصل عدد كبير من المتورطين في هجمات والإعداد لها، والقتل خلال الأحداث الدموية في القوقاز، يواصلون الاختباء في دول أوروبية".
وأوضح الناطق باسم الكرملين أن هؤلاء يحصلون على إقامات وجوازات سفر، مشيرا إلى أن القوائم بأسماء المطلوبين لا يتم عادة نشرها.
المصدر: نوفوستي