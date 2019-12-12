قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار روسيا طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين، هو إجراء جوابي، وموسكو تأمل أن لا يؤثر ذلك على الحوار البناء مع برلين.

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وأكد المتحدث باسم الكرملين أن قرار برلين الأسبوع الماضي طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، على خلفية مقتل مواطن جورجي في ألمانيا في أغسطس الماضي، هو قرار "لا أساس له".

وأوضح بيسكوف أن موسكو سبق وتوجهت إلى برلين مرارا بطلب لتسليمها المواطن الحامل للجنسية الجورجية، نظرا لأنه متورط في هجمات إرهابية دموية في روسيا.

هذا واستدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفير الألماني لدى موسكو، غيز أندرياس فون غاير، وأبلغته بقرارها طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين ردا على طرد برلين لدبلوماسيين روسيين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل ووفقا للمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 .

المصدر: وكالات