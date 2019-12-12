التقى قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، حسين خانزادي، في العاصمة القطرية الدوحة، نظيره القطري، وبحث معه التعاون المشترك بين القوات البحرية في البلدين.

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ودعا خانزادي، الذي وصل مساء أمس الأربعاء إلى الدوحة آتيا من باكستان، قطر إلى المشاركة في مناورات القوات البحرية الإيرانية "أيونز" المقرر إجراؤها في شمال المحيط الهندي حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن إيران وسلطنة عمان تجريان تدريبات بحرية مشتركة سنويا بمجال الإغاثة والإنقاذ، وهي تهدف إلى ترقية المستوى التنسيقي بين القوتين البحريتين بغية تعزيز الأمن البحري المشترك وتحسين التنسيق وتبادل الخبرات، داعيا دولة قطر "الصديقة والجارة" للمشاركة بهذه التدريبات، كما دعا الضباط القطريين إلى الاستفادة من إمكانيات إيران التدريبية العالية.

من جهته، رحب قائد القوة البحرية القطرية بحضور السفن العسكرية القطرية في الموانئ الإيرانية والعكس، مؤكدا ضرورة التعامل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

من الجدير ذكره أن الطرفين بحثا أيضا في تجديد مذكرة التعاون بين القوتين البحريتين القطرية والإيرانية.

المصدر: وكالات