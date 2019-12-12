الدفاع التركية: سنضطر للبحث عن بدائل في حال استبعادنا من مشروع (أف-35)

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده ستضطر للبحث عن بدائل في حال تم استبعاد أنقرة من مشروع مقاتلات (إف-35) بسبب شراء منظومة الدفاع "إس-400" الروسية.

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وقال أكار في تصريحات أدلى بها خلال كلمة له بالجمعية العمومية للبرلمان التركي، أثناء مناقشة ميزانية وزاراته للعام المقبل 2020: "نحن نعمل لحل المشكلات مع الولايات المتحدة بخصوص مشروع مقاتلات (أف-35) عبر الحوار، وهذا المشروع نحن نعمل فيه كمستثمرين، وشركاء في الإنتاج".

وتابع قائلا: "سنضطر للبحث عن بدائل في حال تم استبعاد أنقرة بشكل غير عادل، ويخالف روح الشراكة من مشروع مقاتلات (أف-35) بسبب شرائنا منظومة "إس-400" الروسية".

وأضاف الوزير: "أنظمة الدفاع الجوية والصاروخية ليست خيارا بل مسألة حتمية من أجل أمن 82 مليون مواطن يعيشون في تركيا التي تقع تحت تهديد جوي صاروخي كبير".

وفيما يخص توريد أنظمة الدفاع الصاروخية "إس 400" الروسية أكد الوزير أن عملية التوريد "تسير كما هو مخطط لها، بشكل يتناسب مع معايير الإنتاج المشترك، والأسعار، والجدول الزمني للتسليم، ونقل التكنولوجيا بهدف تلبية الحاجة لنظام دفاع جوي صاروخي بشكل عاجل".

كما شدد أكار على أن الجهود المبذولة لتصميم وتصنيع نظام دفاع صاروخي بعيد المدى بإمكانيات وطنية، مستمرة على قدم وساق، مضيفا "خلال السنوات القليلة المقبلة سنبدأ استخدام أنظمة الدفاع الصاروخية قصيرة ومتوسطة المدى".

المصدر: الأناضول