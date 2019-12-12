مشرعون أمريكيون يبدؤون مناقشة مادتين لمساءلة ترامب

بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي مناقشة المادتين الرسميتين لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللتين من المتوقع طرحهما أمام المجلس الأسبوع المقبل.

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وناقش أعضاء اللجنة، ليل الأربعاء، المادتين اللتين تتهمان ترامب بإساءة استخدام سلطته عن طريق محاولة إجبار أوكرانيا على التحقيق مع المنافس السياسي له، جو بايدن، وعرقلة الكونغرس عندما حاول المشرعون النظر في الأمر.

وقال النائب جيرولد نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية خلال افتتاح الاجتماعات إنه "إذا كان يمكن للرئيس أن يسيء استخدام سلطته أولا ثم يعطل جميع طلبات الكونغرس للحصول على معلومات، فلن يتمكن الكونغرس من الوفاء بواجبه المتمثل في أن يكون بمثابة قوة توازن أمام السلطة التنفيذية، وسيصبح الرئيس ديكتاتورا"، إلا أن دوج كولينز، أكبر جمهوري في اللجنة، اتهم الديمقراطيين بالانحياز للمساءلة وقال إن الأدلة لا تدعم ذلك.

وأمضى الديمقراطيون معظم المساء في التنديد بسلوك ترامب وتوبيخ الجمهوريين بسبب دفاعهم عنه، بينما انتقد الجمهوريون ما يرون أنه تحقيق حزبي وغير عادل، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المتوقع أن توافق اللجنة على التهم الموجهة لترامب اليوم الخميس، كما من المرجح أن يحذو مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حذو اللجنة الأسبوع المقبل، ما يجعل ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي تتم مساءلته.

وبعد تصويت مجلس النواب، ستُحال التهم إلى مجلس الشيوخ للمحاكمة. ومن غير المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون لعزل ترامب من منصبه.

وفي هذا السياق، قال مصدرانمطلعان لرويترز إنه يبدو أن ترامب والجمهوريين متحدون خلف فكرة إجراء محاكمة سريعة في مجلس الشيوخ تسمح للرئيس بتجاوز سريع للخطر الذي يتهدد رئاسته.

وكان ترامب نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات وأدان التحقيق بشأن مساءلته ووصفه بالخدعة.

المصدر: رويترز