وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مرسوما يرمي لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأمريكية، في حين يرى منتقدوه بأنه مساسا بحرية التعبير.

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وقال ترامب خلال حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي: "هذه هي رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي تتلقونها كل عام من الحكومة الفدرالية، عليكم أن ترفضوا معاداة السامية".

ويوسّع هذا المرسوم نطاق التعريف الذي تعتمده وزارة التعليم لمعاداة السامية في ما يتعلّق بتطبيق قانون الحقوق المدنية الصادر في عام 1964.

ويأمر النص خصوصا وزارة التعليم بأن تعتمد في تعريفها لمعاداة السامية التعريف المعتمد من قبل "التحالف الدولي لذكرى المحرقة" اليهودية.

لكن دعاة حرية التعبير يخشون أن يتم استخدام تعريف فضفاض وغامض لمعاداة السامية من أجل حظر أي انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق قال جيريمي بن عامي، رئيس المنظمة اليهودية التقدمية "جاي-ستريت" إنّ المرسوم "لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ولمنع انتقاد إسرائيل في الجامعات".

في حين قال صهر الرئيس ومستشاره، جاريد كوشنر، في مقال تم نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بهذا المرسوم "يدافع دونالد ترامب عن الطلاب اليهود" و"يشير بوضوح إلى أنه لن يتمّ التسامح مع معاداة السامية".

المصدر: أ ف ب