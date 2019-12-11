الشرطة الدنماركية تعتقل 20 شخصا على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابي

أعلنت الشرطة الدنماركية أنها اعتقلت 20 شخصا خلال عدة عمليات أمنية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابي دبّروه.

وذكرت الشرطة الدنماركية أن عمليات الاعتقال جرت اليوم الأربعاء وطالت أشخاصا لهم صلة باستعدادات محتملة لهجوم إرهابي.

وكانت الصحافة الدنماركية، قد كشفت في نوفمبر الماضي، أن أستراليا مدانا بتهمة الإرهاب، ورط شخصا يحمل الجنسية الدنماركية يدعى باسل حسن في قضية التخطيط لتفجير طائرة روسية تحطمت عام 2015 بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في مصر وتبنى "داعش" الحادث الذي أوقع 224 قتيلا.

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المصدر: رويترز