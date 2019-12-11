حظيت أستاذة القانون الدستوري مارتا كارتابيا، بغالبية أصوات القضاة في المحكمة الدستورية، في تصويت لاختيار رئيس للمحكة، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب.

وصوت 14 قاضيا في المحكمة الدستورية لصالح كارتابيا، بينما صوت قاض واحد بورقة بيضاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "اكي"، يعين رئيس الجمهورية ثلث قضاة المحكمة الدستورية الخمسة عشر، والثلث الثاني يعينهم البرلمان الإيطالي، بينما يعين الثلث الأخير قضاة المحكمتين العامة والإدارية.

وكان رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو، قد عين كارتابيا قاضية في المحكمة الدستورية في 13 سبمتبر 2011.

المصدر: "اكي"