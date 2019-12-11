أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تقف صفا واحدا مع الشعب اللبناني من أجل إصلاح اقتصاده.

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وأضاف بومبيو: "قلنا إن حزب الله هو منظمة إرهابية، وهناك مسؤولية على الشعب اللبناني في المحافظة على سيادته وإصلاح اقتصاده".

وتعليقا على اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان، قال بومبيو إن واشنطن تعمل على إنجاح هذه الاجتماعات.

وتابع: "ندرك أن هناك مسائل مالية كبيرة جدا في لبنان، ونعرف أن المصرف المركزي تحت ضغط كبير، كذلك الشعب اللبناني الذي فقد القدرة على الوصول إلى مدخراته المالية"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى "معالجة هذه المسائل".

وشدد بومبيو على أن بلاده تقف صفا واحدا مع الشعب اللبناني من أجل مساعدته على إصلاح اقتصاده وتأمل في أن ينجح اللبنانيون في هذا المجال.

وعقد اليوم الأربعاء في باريس، اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، دعا خلاله المجتمعون إلى الإسراع بتشكيل حكومة تضطلع بتنفيذ الإصلاحات بجدول زمني محدد.

المصدر: RT