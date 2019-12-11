واشنطن تدرج فردا و5 شركات وسفينتين في قائمة عقوباتها ضد طهران

وسعت واشنطن قائمة عقوباتها ضد طهران بإدراج مواطن إيراني، وشركتي شحن بحري تابعتين له، و3 شركات متعاملة مع شركة "ماهان للطيران"، بتهمة نقل الأسلحة "للجماعات المسلحة" في اليمن.

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وقالت الخزانة الأمريكية، إن الحزمة الجديدة من العقوبات تأتي استمرارا لسياسة واشنطن الهادفة لتقييد نشاط شبكات الملاحة والطيران التي تستخدمها طهران لتمدّ وكلائها الإقليميين وبينهم الحوثيون في اليمن، بـ"الأسلحة القاتلة".

واستهدفت العقوبات هذه المرة رجل الأعمال الإيراني عبد الحسين خضري وما سمته الخزانة الأمريكية بشبكة شحن بحري تابعة له وتضم شركتي "خضري جاهان داريا" المسجلة في إيران، و"ماريتايم سيلك رود" المسجلة في عمان، إضافة إلى سفينتي "جينافا 11" و"جينافا 12" التابعتين لـ"خضري جاهان داريا".

واتهمت واشنطن الخضري بـ"دعمه خلال أكثر من 10 سنوات ماديا وماليا ولوجستيا نشاط الحرس الثوري الإيراني".

كما طالت العقوبات الأمريكية شركات "غايتويك إل إل سي" و"جاهان للسفر والسياحة" المسجلتين في دبي، و"غوماي إير سيرفيسيس" المسجلة في هونغ كونغ.

وقالت الخزانة الأمريكية إن هذه الشركات تتعامل مع شركة "ماهان للطيران" الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2011 بتهمة نقل السلاح والعتاد لـ"حزب الله" والحوثيين والحكومة السورية.

المصدر: RT