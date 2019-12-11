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مراسلتنا: المصادقة على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية على أن تجرى انتخابات جديدة في 2 مارس المقبل

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مراسلتنا: المصادقة على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية على أن تجرى انتخابات جديدة في 2 مارس المقبل
Reuters
الكنيست الإسرائيلي
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أفادت مراسلتنا بأنه تمت المصادقة على حل الكنيست الإسرائيلي الـ 22 بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة للمرة الثالثة في مارس المقبل.

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وتم التصويت على قانون حل الكنيست وتمريره بموافقة 50 نائبا.

 وبحسب القانون فإنه من المفترض إجراء الانتخابات للكنيست الذي يحمل الرقم 23، خلال 82 إلى 90 يوما، على أن يكون موعد الانتخابات في الثاني من مارس المقبل.

ووافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية الإسرائيلية، على بدء إجراءات سن قانون حل الكنيست الحالي، استعدادا لانتخابات مبكرة، عقب فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل حكومة.

وبعدما مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا.

من الجدير ذكره، أن المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لرئيس الكنيست، لإيجاد مشرع يستطيع تشكيل الحكومة تنتهي منتصف هذه الليلة، حيث كانت تشكل هذه المهلة آخر محاولة يمنحها القانون الإسرائيلي للكنيست لتشكيل حكومة، قبل حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة، هي الثالثة في أقل من سنة ونصف السنة.

المصدر: RT

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