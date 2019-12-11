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مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

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مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!
Reuters
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كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي نوع السلح الذي استخدمه الطيار الحربي السعودي محمد الشمراني، وكيفية حصوله عليه قبل تنفيذه عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا.

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وأفادت رايتشل روجاس، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي أن "السلاح تم شراؤه بصورة قانونية".

وأعلنت روجاس أن السلاح المستخدم في هذا الهجوم، الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص بمن فيهم الفاعل، مسدس من طراز "غلوك" من عيار 9 ميليمتر، واشتراه الشمراني في ولاية فلوريد.

وأجاب مكتب التحقيقات الفدرالي عن تساؤل بارز حول كيفية اقتناء الشمراني سلاحا مرخصا على الرغم من أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية بالقول، أن السعودي تمكن من شراء المسدس "تحت رخصة صيد"، مستغلا بذلك حالات يمكن بواسطتها شراء السلاح.

المصدر: CNN

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