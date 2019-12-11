مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي نوع السلح الذي استخدمه الطيار الحربي السعودي محمد الشمراني، وكيفية حصوله عليه قبل تنفيذه عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا.

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وأفادت رايتشل روجاس، العميلة الخاصة المسؤولة في مكتب التحقيقات الفدرالي أن "السلاح تم شراؤه بصورة قانونية".

وأعلنت روجاس أن السلاح المستخدم في هذا الهجوم، الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص بمن فيهم الفاعل، مسدس من طراز "غلوك" من عيار 9 ميليمتر، واشتراه الشمراني في ولاية فلوريد.

The exception under which the #PensacolaShooter qualified to purchase a firearm was a valid Florida hunting license, but he may have qualified under other exceptions as well.https://t.co/oD3VrYvyb8 — FBI Jacksonville (@FBIJacksonville) December 10, 2019

وأجاب مكتب التحقيقات الفدرالي عن تساؤل بارز حول كيفية اقتناء الشمراني سلاحا مرخصا على الرغم من أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية بالقول، أن السعودي تمكن من شراء المسدس "تحت رخصة صيد"، مستغلا بذلك حالات يمكن بواسطتها شراء السلاح.

المصدر: CNN