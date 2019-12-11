أنقرة تلوح بإعادة النظر بالوجود الأمريكي في قاعدة إنجرليك

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده منفتحة على بدائل لـ "إف 35"، بما في ذلك من روسيا، مشيرا إلى أن أنقرة ستدرس الوجود الأمريكي في تركيا، بحال فرض عقوبات عليها.

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وحول فرض عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية، قال تشاووش أوغلو، إنه إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على خطوة سلبية ضد تركيا، فإن أنقرة سترد عليها، مشددا في هذا السياق على أنه ينبغي على أعضاء الكونغرس الأمريكي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات.

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأمريكي في قاعدتي إنجيرليك وكورجيك.

وكانت ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2020 حظرت التي وافق عليها الكونغرس بداية الأسبوع، نقل وبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن امتلاك تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400 في صفقة مع موسكو تعترض عليها واشنطن بشدة، وتقول إنها تخضع لقانون CAATSA، ونتيجة لذلك يجب على الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أنقرة.

وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف يوليو الماضي.

ووفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيتم تشغيل S-400 بالكامل في أبريل 2020.

المصدر: رويترز+ وكالات