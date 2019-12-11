تفجير انتحاري قرب أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان

أفاد مسؤولون في حلف الناتو، بأن انتحاريا فجر نفسه صباح اليوم الأربعاء، بالقرب من قاعدة "بغرام"، وهي أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان، تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال العاصمة كابل.

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وقالت قيادة عملية "الدعم الحازم" التي يقودها الناتو في أفغانستان في بيان لها، إن القوات الأمريكية أو القوات الأخرى التابعة للحلف، لم تتكبد أي خسائر جراء التفجير، لكن أضرارا كبيرا لحقت بقاعدة طبية قيد الإنشاء للسكان المحليين.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن الهجوم قد يكون استهدف قافلة عسكرية أمريكية.

وحسب مدير مستشفى محلي، فإن المستشفى استقبل خمسة مصابين، جميعهم من المواطنين الأفغان.

المصدر: وكالات