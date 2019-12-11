لافروف يعلق على مزاعم تدخل روسيا في مفاوضات أمريكية بريطانية

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، علمه بأي تدخل روسي في مفاوضات بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لافروف في ختام زيارته إلى واشنطن مساء الثلاثاء، في معرض تعليقه على سؤال عن مزاعم بعض السياسيين البريطانيين، أن تسريبات إعلامية حول سير المفاوضات بين واشنطن ولندن بشأن قضايا الرعاية الصحية، قد تعتبر مثالا على "التدخل الروسي".

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وقال لافروف: "لم أسمع شيئا عن هذا الجانب المحدد "الصحي" في تدخلنا بالعلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأضاف لافروف أنه يثق برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن روسيا لم تتدخل في شؤون بريطانيا، لا قبل استفتاء "بريكست" ولا بعده.

المصدر: "نوفوستي"